Mbeubeuss: le ministre Abdou Karim Fofana instruit le préfet de Pikine d'interdire le travail des enfants et la mise en feu des déchets et pneus

Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdou Karim Fofana s’est rendu, jeudi à la décharge de Mbebeuss.



Constatant « la difficulté des personnes qui vivent aux environs du site à cause de la fumée qui est à l'origine des problèmes de santé et particulièrement ceux respiratoires, les récupérateurs qui vivent de cette activité et qui ont peur de perdre leurs revenus si la décharge est déplacée », le ministre a soutenu que « rien ne saurait justifier la mise en feu des pneus et de certains déchets afin d'en tirer de la ferraille et en même temps enfumer les habitants et agresser la santé de nos compatriotes. Rien ne saurait justifier l'absence de service de sécurité sur le site afin d'éviter les batailles entre bandes et surtout le travail des enfants.»



De ce fait, le ministre pour mettre fin à cela, instruit le préfet de Pikine de prendre un arrêté pour interdire ce phénomène avant de prendre des mesures conservatoires ci-après :

• Installer un poste de police et un dispensaire pour la sécurisation du périmètre de la décharge en relation avec le ministère de l'intérieur et prendre en charge les questions de santé; installer un dispensaire sur le site de Mbeubeuss; Interdire le travail des enfants dans la décharge ; Interdire la mise en feu des déchets et des pneus sur le site.