Mboro : licencié de la banque BAO, il forme un gang pour tenter de la cambrioler

M. Diallo, un agent de la banque BOA de Mboro (nord-ouest) licencié, a tenté de se venger. Il a formé un gang pour s’attaquer à l’institution financière. Arrêtés grâce aux vidéos surveillances, M. Diallo et ses présumés complices ont été jugés par la chambre criminelle de Thiès pour tentative de cambriolage.



Poursuivis pour « association de malfaiteurs, tentative vol en réunion commis avec usage d’armes et de violences », M. Diallo et ses présumés complices seront fixés sur leur sort le 23 décembre prochain. Lors de l’audience, le procureur a requis 15 ans de réclusion criminelle contre les prévenus.



L’Observateurs est revenu sur les faits qui se sont déroulés en janvier 2020 à la banque BOA de Mboro. Licencié de cette structure où il a travaillé pendant plusieurs mois, le sieur Diallo ne pouvait pas gérer ce licenciement. Face à cette situation qu’il juge injuste et qui a basculé sa vie, M. Diallo a concocté un projet de cambriolage pour aller attaquer cette banque.



Après avoir mis en place un plan, les malfaiteurs ont quitter Dakar un soir du vendredi du mois de janvier 2020 pour se rendre à Mboro. Arrivés à Tivaouane, ils son bloqués par le couvre-feu qui leur contraindra à passer la nuit dans cette ville. Le lendemain samedi, M. Diallo et son gang ont repris le chemin pour rallier la banque ciblée.

Arrivés sur les lieux à 11 heures, ils se sont attaqués à l’institution financière en plein jour. Repoussés par les agents de sécurité, ils ont pris la fuite avant l’arrivée de gendarmes.