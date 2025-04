Développement territorial : le maire de Saré Yoba réclame un centre de santé et une brigade de gendarmerie

À l’occasion de la finale de la coupe de sa collectivité territoriale, le maire de Saré Yoba, Babacar Diary Diallo, a saisi l’opportunité pour lancer un vibrant plaidoyer en faveur de sa commune. Il a appelé les autorités compétentes à ériger le poste de santé du village en un centre de santé moderne, et à y installer une brigade de gendarmerie pour mieux assurer la sécurité.



Situé sur l’axe stratégique de la RN6 dans le département de Kolda, Saré Yoba voit son poste de santé fortement sollicité par une population croissante ainsi que par les usagers de passage. « Le poste de santé actuel ne suffit plus pour répondre aux besoins. Il mérite d’être érigé en centre de santé pour mieux prendre en charge les besoins en santé des populations. Il est vraiment éligible », a martelé le maire, visiblement déterminé à faire entendre la voix de sa communauté.



Par ailleurs, l’édile a souligné l’importance économique de Saré Yoba, notamment à travers son marché hebdomadaire de bétail, reconnu comme un des plus fréquentés de la région. Ce dynamisme commercial attire de nombreux commerçants venant non seulement des autres régions du Sénégal, mais aussi des pays voisins. Une telle affluence nécessite, selon lui, un dispositif sécuritaire renforcé. « Une brigade de gendarmerie est indispensable pour assurer la sécurité des personnes et des biens », a-t-il plaidé.



Le maire n’a pas manqué de soulever d’autres défis structurels auxquels sa commune est confrontée, notamment la résorption des abris provisoires dans le lycée de Saré Yoba et l’absence d’infrastructures sportives adéquates. Il a ainsi exprimé le vœu de voir sa commune dotée d’un stade municipal digne de ce nom.



Ce cri du cœur du maire de Saré Yoba s’inscrit dans un contexte plus large de quête d’équité territoriale, où les collectivités rurales aspirent à bénéficier d’infrastructures modernes et à la hauteur de leurs potentialités. Reste à savoir si les autorités prendront en compte cet appel venu du terrain.