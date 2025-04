Urgent : deux morts enregistrés après le combat de lutte opposant Laurent Ndiago et Thikri Thiathio

Deux morts, c’est le bilan enregistré ce vendredi 4 avril 2025 suite à une collision entre une moto et un camion. L’accident s’est produit à hauteur du rond point Diamaguene Sicap Mbao. Les victimes, toutes des jeunes filles, répondaient aux noms de Thiatte et Bella.



Selon un témoin qui a contacté la rédaction de PressAfrik, les victimes revenaient de l’arène nationale après le combat de lutte opposant Laurent Ndiago à Thikri Thaithio. « Ces jeunes filles étaient en train de célébrer la victoire de leur lutteur quand la moto, à bord de laquelle elles étaient, a dérapé et est entrée en collision avec le camion occasionnant ainsi leur décès », a expliqué la source.