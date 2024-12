Mbour : 232,5 kilos de chanvre indien saisis par la police

Les éléments de l‘unité de lutte anti-drogue de Mbour de la Brigade régionale des stupéfiants de Thiès ont mené une opération de lutte contre le trafic de drogue le 2 décembre 2024, aux environs de 08h 00. Au cours de cette intervention deux individus N. Gningue et N. Ngom. Une grande quantité de drogue a été saisie.



En effet, les investigations consécutives ont permis d'identifier les convoyeurs de la drogue. Cette opération a conduit à la saisie de plusieurs colis de chanvre indien, d'un poids total de 232,5 kg, transportés à bord de deux charrettes.



Les deux suspects sont actuellement en garde à vue, et les enquêtes se poursuivent pour identifier et interpeller d’autres membres du réseau.