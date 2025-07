Mbour : 28 personnes interpellées dans une affaire liée à QNET

Le poste de police de Mbour a procédé à l’interpellation de vingt-huit (28) personnes, réparties comme suit : 1 Comorien, 1 Gambien et 26 Sénégalais. Parmi elles figurent 13 femmes et 15 hommes.



Selon les informations de la Police nationale, l’un des responsables présumés, se présentant comme agent de QNET et domicilié au quartier Médine (Mbour), a également été interpellé. Tous les individus ont déclaré avoir été invités à participer à une formation organisée par QNET à Mbour. Certains reconnaissent avoir versé de l’argent pour acheter des produits liés à l’activité de vente en ligne de cette entreprise, dont les pratiques s’apparenteraient à un système pyramidal.



Les premiers éléments de l’enquête révèlent que cette structure cible des jeunes sans emploi, leur promettant de fausses opportunités professionnelles. Ces pratiques suscitent des plaintes récurrentes de la part des parents auprès des autorités locales.



À ce stade, deux (2) responsables présumés de ce réseau, se présentant comme agents QNET, ont été déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mbour.