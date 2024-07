Mbour : Accusé de viol sur ses trois nièces, un pêcheur acquitté après 4 ans en détention

A.Gueye, un pêcheur accusé de viol sur ses trois nièces est libre. Attrait devant la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour, il a été acquitté après quatre (4) en détention. Il risquait la réclusion criminelle.



C’est une affaire de viol qui a déchiré une famille à Mbour. Des filles qui se déclarent victimes et qui, sous l’effet des pressions familiales, nient tout en bloc. Les faits remontent à 2020. Le sieur A.Gueye est accusé de viol par trois filles : M.Diarra ,

Mariama et Amy. « Il m’a violée à trois reprises, la première fois en plein jour, après le repas de midi et les autres la nuit. La première fois, il m’a envoyée lui acheter des cigarettes. Quand je suis entrée dans sa chambre, il m’a jetée sur mon lit et m’a déshabillée puis violée. Il portait un pantalon blanc », a déclaré M. Diarra.



Quant aux deux autres filles, elles ont déclaré à la barre n’avoir pas été violée par l’accusé, contrairement à leurs déclarations à l’enquête préliminaire. Selon le journal Bes-bi (le jour), les certificats médicaux font état pour toutes les victimes de perte de l’hymen.



A Gueye a été déclaré coupable de pédophile et l’attouchements à des fins sexuelles. « Il y a un an, un nommé Fallou Gueye a été déféré et inculpé, placé sous mandat de dépôt pour un cas de viol, il a contesté les faits. Les résultats du test ADN l’ont inculpé. C’est dire que la vérité, contrairement à ce qu’on dit, ne sort jamais de la bouche des enfants. Il faut prendre préliminaire avec des pincette. (…) », a plaidé Me Sakho, l’avocat de la défense.



Le bénéfice du doute plaidé par la défense a fonctionné. L’accusé a été finalement acquitté.