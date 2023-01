Mbour : Affrontement entre forces de l’ordre et transporteurs grévistes

Des échauffourées ont éclaté ce lundi matin à Mbour entre forces de l’ordre et transporteurs grévistes sur la nationale. La circulation est bloquée par les manifestants dispersés par les lacrymogènes. Ils poussent même certains automobilistes à descendre de leur véhicule.



« Depuis pratiquement un peu moins d'une heure de temps, ça chauffe à Mbour. Il y a eu des échauffourées entre certains jeunes qui s’activent dans le domaine du transport et les forces de l’ordre qui les dispersés avec les tires à grenades lacrymogènes. La circulation au niveau de la route nationale est très perturbée. Les jeunes font une course avec les policiers. Ils avancent et bloquent la circulation en mettant des pierres sur la route », livrent nos confrères de Walf radio.



Les jeunes manifestants poussent certains automobilistes à descendre de leur véhicule…