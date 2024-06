Mbour-Kaolack-Fatick : le ministre des Infrastructures annonce un projet d'extension de l'autoroute jusqu'à Tambacounda

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens a inspecté hier mardi, le chantier de l’autoroute Mbour-Kaolack-Fatick. Selon ses déclarations, la livraison de l’ouvrage est anticipée pour mai 2025, devançant ainsi la date initiale de janvier 2026, et inclura tous les équipements nécessaires. De plus, Malick Ndiaye a évoqué la possibilité de prolonger l’autoroute jusqu’à Tambacounda, offrant ainsi une perspective d'extension du réseau autoroutier dans la région.



Sur l’axe Fatick-Kaolack, qui s’étend sur 100 kilomètres, 40 kilomètres sont déjà goudronnés et les différentes voies sont séparées.



Malick Ndiaye s’est réjoui de la construction de cette autoroute qui, selon lui, va impacter positivement l’économie du pays et les populations.



« Les travaux avancent et nous allons livrer avant le délai de janvier 2026, ce qui est formidable pour un ouvrage qui dessert plusieurs régions. Nous examinons également la possibilité de poursuivre vers Tamba afin de réduire les accidents et d’améliorer la mobilité », a-t-il souligné à l’APS.



Il a ajouté que le développement du transport ferroviaire est une autre option afin d’accompagner davantage les populations et de favoriser des activités génératrices de revenus.



« Cela va contribuer à la réduction des accidents. Cette zone est accidentogène. De plus, des projets seront initiés dans le cadre de notre programme », a-t-il indiqué.



Le projet intègre également la construction de routes de connexion, notamment le contournement nord de Kaolack sur sept kilomètres. Les résultats attendus incluent l’augmentation de la capacité d’écoulement du trafic, l’amélioration des conditions de circulation et de sécurité des zones traversées, la desserte de l’aéroport à partir de la zone centre, ainsi que l’amélioration du cadre de vie des populations.