Mbour : Un chauffeur de clando roule sur trois talibés endormis et tue l'un

Les habitants du populeux quartier Santes-sou de la ville de Mbour (Ouest) ont eu droit, jeudi, à un réveil brutal et douloureux. Ce, à la suite d'un violent accident de la circulation au cours duquel un chauffeur de clando a mortellement fauché un petit talibé de 6 ans. Avant de blesser grièvement deux autres pour ensuite prendre ses jambes à son cou, en abandonnant ses victimes sous les pneus de son véhicule.



D’après le journal L’Observateur, le drame a eu lieu aux environs de 6H du matin. Les trois talibés, âgés entre 6 et 8 ans, qui étaient plongés dans un sommeil profond sur une des artères du quartier Santessou de la commune de Mbour, ont été brutalement surpris par un clando, roulant à vive allure dans la pénombre de l'aube. Le chauffeur qui semble n'avoir aucune maitrise sur son véhicule, fonce sur les trois petits corps.



Sous la violence du choc, les enfants, coincés sous les pneus, commencent à se vider de leur sang. Ils poussent, tant bien que mal, des cris de détresse afin d'alerter le voisinage. Ils seront plus tard extraits grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, avisés par les passants. Admis aux Urgences de l'hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro, le petit Modou B, 6 ans, a rendu l'âme juste après son arrivée.



Quant à ses deux camarades, grièvement blessés, ils sont toujours en soins intensifs. Les éléments du commissariat de la police centrale de Mbour qui ont aussitôt ouvert une enquête, cherchent activement le chauffeur. L'homme, insensible à la détresse des petites victimes, a abandonné son véhicule après le choc pour s'enfuir. Il reste jusqu'ici introuvable dans toute la zone de Mbour. Son clando a été saisi.