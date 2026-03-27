Mbour : Yacine Fall visite la MAC pour «apprécier les conditions de travail et de détention»

La ministre de la Justice, Yacine Fall, s’est rendue, jeudi 26 mars, à Mbour (ouest), pour une visite de terrain au Tribunal de Grande Instance ainsi qu’à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC).



Selon un communiqué de son ministère, elle «a tenu à établir un contact direct» avec les acteurs du service public de la justice. «La ministre a échangé avec les détenus, le personnel judiciaire et les agents de l’administration pénitentiaire, dans une démarche d’écoute active et de proximité. Ces échanges lui ont permis de recueillir les préoccupations, d’apprécier les conditions de travail et de détention, et de mesurer avec précision les défis à relever», ajoute la note.



Cette visite vise, entre autres, à «améliorer durablement les conditions de détention, à promouvoir les alternatives à l’incarcération, à construire une justice plus humaine, plus digne et résolument tournée vers la réinsertion».