Mbour : ce qui est à l'origine de l’incendie qui a ravagé deux magasins

On en sait un peu plus sur l'incendie qui a ravagé deux (2) magasins en face de la gare routière de Mbour, samedi 11 mars.



Revenant sur le drame, le propriétaire du magasin de matelas a expliqué que c’est arrivé à cause d’une étincelle. « C'est dans la boutique d'à côté qu'on était en train de souder du fer. Il y avait du diluant par terre et des étincelles ont allumé le feu à l'extérieur. Ensuite le feu s'est propagé à l'intérieur », a-t-il éclairé.



D'importants dégâts ont été enregistrés. L’incendie a fini par ravagé deux (2) magasins qui ont été complètement consumés, rapporte « Rewmi Quotidien ».



Les sapeurs-pompiers qui ont été alertés, ont eu beaucoup de mal pour éteindre le feu, car il y avait qu'une seule issue. Il a fallu qu'ils démolissent le mur par derrière pour pouvoir accéder aux matelas et éteindre rapidement le feu.