Mbour : déjà incarcéré, un individu de nouveau poursuivi pour une vaste «escroquerie» au visa

Détenu à la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour, à 67 km de Dakar, A. Dramé est à nouveau poursuivi pour escroquerie au visa. Depuis sa cellule, l’ingénieur-producteur de musique aurait soutiré plusieurs millions de Fcfa à des candidats auxquels il promettait des visas et des contrats de travail au Canada.



D’après L’Observateur, en janvier 2026, El Hadji O. Samb, qui voulait faire voyager son fils et son beau-frère, fait la connaissance de A. Dramé via téléphone par l’intermédiaire d’un ami. Suite à un accord, El Hadji O. Samb lui verse d’abord une somme de 500 000 Fcfa pour les frais de dossiers des deux candidats et 600 000 Fcfa par candidat. Par la suite, sous demande d’A. Dramé, il procède à l’achat des billets d’avion.



Après le dernier versement, il devient toutefois impossible de joindre l’interlocuteur. Le plaignant saisit alors le commissariat central de Mbour après avoir appris que Dramé est incarcéré à la Mac pour des faits similaires.



Extrait de sa cellule le 17 août 2026, A. Dramé reconnait avoir reçu les sommes versées par El Hadji O. Samb. Il soutient toutefois avoir effectivement déposé les dossiers à l’ambassade du Canada affirmant que la délivrance des contrats dépend exclusivement des autorités canadiennes. Il assure continuer à suivre leurs dossiers malgré son incarcération.



L’affaire prend une nouvelle ampleur avec l’arrivée d’une douzaine de candidats à la police de Mbour. Parmi eux figurent quatre membres d’une même famille qui affirment avoir versé plusieurs millions de Fcfa au mis en cause depuis 2024.



Au terme de sa garde à vue, A. Dramé a été de nouveau placé sous mandat de dépôt à la prison de Mbour.