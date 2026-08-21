Sénégal: la foudre de la saison pluvieuse occasionne deux morts à Soumbédioune et à Médina Yoro Foulah

La foudre lors des pluies enregistrées hier, jeudi 20 août, a causé la mort de deux personnes dans des circonstances différentes, à Soumbédioune (Dakar) et à Médina Yoro Foulah (Kolda, sud).



À Soumbédioune, le pêcheur Bilal Diallo a été mortellement foudroyé alors qu’il se trouvait en mer. Selon la RFM, il serait allé à la pêche malgré les alertes de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM). Il a été inhumé ce vendredi, à Yoff.



À Médina Yoro Foulah, la foudre a également causé la mort d’Antoine Baye Dia, marié et père de trois enfants, alors qu’il prenait sa douche dans les toilettes. Il a, lui aussi, été inhumé ce vendredi matin.