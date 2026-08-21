Tribunal de Dakar : la demande de libération d’office de Nabou Leye rejetée

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a rejeté, jeudi 20 août 2026, la demande de libération d’office introduite par les avocats de Nabou Leye, selon le journal L’Observateur.



Marème Leye, connue sous le nom de Nabou Leye, est en détention depuis août 2024 dans le dossier du double meurtre du danseur Abdoul Aziz Ba, dit « Aziz Dabala », et de Boubacar Gano, alias « Wally ». Après près de deux ans de détention provisoire, sa défense avait multiplié les démarches pour obtenir sa remise en liberté.



Le 22 juin 2026, ses conseils avaient demandé au Doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar) une assignation à résidence avec surveillance électronique. Ils avaient ensuite saisi la Chambre d’accusation le 22 juillet afin d’obtenir une libération d’office, en soutenant que les délais légaux de la détention provisoire n’avaient pas été respectés.



La requête ayant été rejetée, Nabou Leye reste détenue. Elle avait été reconduite à la maison d’arrêt pour femmes de Liberté 6 après une confrontation avec Mamadou Lamine Diaw, dit Modou Lo.