ONU : le deuxième «vote informel» organisé ce vendredi, le destin de Macky Sall en jeu

Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) se réunit ce vendredi pour tenir un nouveau vote indicatif afin d'évaluer la popularité des candidats en lice pour le poste de Secrétaire général de l’Institution.



Ce vote aura lieu à huis clos pour essayer de départager les huit candidats en lice. De son côté, l'ancien président sénégalais Macky Sall y joue son destin, après avoir été désavoué en juillet lors du premier scrutin.



Les enjeux du vote indicatif



Les 15 membres du Conseil de sécurité attribuent de manière anonyme à chaque prétendant l'une des trois mentions : « encourage », « décourage » ou « sans opinion ». Ce mécanisme de vote informel (straw poll) vise à décourager les candidats les moins soutenus et à dessiner de véritables rapports de force. Le candidat qui aura obtenu neuf voix, sans droit de veto des cinq membres permanents de l’ONU (France, Etats-Unis, Russie, Chine et Royaume-Uni), sera proposé à l’approbation de l’Assemblée générale de l’Institution.



Et pourtant, lors du premier vote fin juillet 2026, Macky Sall s'était classé 5ᵉ avec 6 voix d'encouragement, 7 de découragement et 2 abstentions, devenant ainsi le candidat le plus désavoué. Depuis lors, il a multiplié les offensives diplomatiques, même si de nombreux experts estiment que cela ne suffira pas à renverser la situation en sa faveur.



A ce stade, la Costaricienne Rebeca Grynspan, qui dirige actuellement l'agence de l'ONU pour le Commerce et le Développement (Cnuced), est sortie grande favorite du premier vote indicatif organisé à huis clos le 30 juillet 2026. Elle a obtenu 10 encouragements, 1 découragement, 4 sans opinion. Elle est suivie de la Guyanaise Carolyn Rodrigues-Birkett (9 encouragements, 2 découragements, 4 sans opinion), ainsi que de l’Argentin Rafael Grossi (7 encouragements, 2 découragements, 6 sans opinion), l’actuel chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) complète le podium.