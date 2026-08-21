Gamou de Tivaouane : Diomaye Faye attendu ce vendredi chez le Khalife des Tidianes

De retour d’un «voyage privé», le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu ce vendredi 21 août à Tivaouane (ouest) pour sa traditionnelle visite de courtoisie au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, dans le cadre du Mawlid prévu le 25 août 2026.



Pour rappel, le Mawlid (ou Mawlid al-Nabi), communément appelé Gamou au Sénégal, est la commémoration religieuse de la naissance du prophète Mouhammad. Cet événement se tient chaque année, le 12 du mois de Rabia al-Awwal (troisième mois du calendrier islamique).



Lors de la réunion d’évaluation de cette fête religieuse, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, avait indiqué que « le plus gros défi reste l’assainissement et la gestion des désordres ».