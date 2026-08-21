Yoff Ndeugagne: cinq personnes arrêtées avec du crack et du chanvre indien

Cinq individus de nationalité sénégalaise ont été arrêtés dans la nuit du 20 août 2026 à Yoff Ndeugagne (Dakar), pour des faits présumés de détention, usage, offre ou cession de stupéfiants.



D'après un communiqué de la gendarmerie publiée ce vendredi, l’opération a été menée vers 1 heure du matin par les éléments de la Brigade territoriale de la Foire, renforcés par le 9ᵉ Escadron porté de la LGI et deux équipes cynophiles. Elle fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un trafic intense de drogue dans le quartier.



La descente sur les lieux a permis l’interpellation de cinq suspects. Une perquisition a ensuite conduit à la découverte d’une boulette de crack et de huit cornets de chanvre indien, qui étaient dissimulés dans un tam-tam.



Les cinq individus ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête.