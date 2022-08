Mbour: la police démasque le dealer qui se faisait passer pour un vendeur de café

À Mbour, un vendeur de café a été arrêté par la police pour trafic de chanvre indien. Les faits se sont déroulés au niveau du Rond-point de Saly où le jeune homme de 22 ans était connu en tant que vendeur de café.



Son arrestation a en surpris plus d’un. En effet, le jeune de 22 ans a outrepassé sa fonction en s'activant dans le trafic de drogue.



Selon les informations de « Rewmi Quotidien », le mis en cause utilisait la vente de café comme couverture afin de mener son commerce illicite.



Finalement, Woury Diallo a été démasqué par les policiers du poste de Diamaguène 2. Arrêté et fouillé par les enquêteurs, 95 cornets de chanvre indien ont été trouvés par devers lui.