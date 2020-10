Mbour: le Préfet interdit à Serigne Saliou Thioune et Sokhna Aida Diallo de célébrer le Gamou

A Madinatou Salam, fief du défunt guide des Thiantakones, situé dans le département de Mbour, on ne célébrera pas le Mawloud cette année, prévu dans la nuit de ce jeudi 29 octobre 2020. Pour cause, le préfet a sorti un arrêté pour interdire tout rassemblement.



Dans la note, l’autorité administrative évoque les risques de troubles à l’ordre public consécutif à de réelles menaces d’affrontements entre les talibés de l’actuel Khalife de Serigne Béthio Thioune, Serigne Saliou Thioune et ceux de sa troisième épouse, Sokhna Aida Diallo.



En termes plus clairs, le préfet a rejeté les deux demandes de manifestation.