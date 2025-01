Mbour : un Jakartaman tente de tuer un garçon de 14 ans sur ordre d’un marabout

Le quartier Khelcom de Mbour a été le théâtre d'un drame. A. Badara Diop, alias Sara, un conducteur de moto-taxi (jakartaman), a été arrêté pour avoir torturé son voisin de 14 ans, G. Sall, qu’il accusait d’être l’auteur d’un cambriolage sur la base des révélations d’un charlatan.



L’affaire débute avec un cambriolage survenu au domicile du mis en cause. Bien qu’aucun objet n’ait été volé, il a décidé de consulter un devin pour identifier le coupable. Ce dernier lui a dit que " deux personnes sont impliquées, décrivant l’une d’elles comme étant un jeune garçon de teint noir et de moyenne corpulence." Selon L'Observateur, Sara convaincu que son voisin Gora correspond à cette description a contacté le jeune homme.



Après avoir convoqué le garçon dans la nuit pour un interrogatoire infructueux, Sara l’invite à une balade le lendemain dans la brousse du village de Fandane. Une fois sur place, il tend un piège au jeune garçon en l’immobilisant avec des cordes attachées à un arbre.



Selon le journal, c'est ainsi qu'il lui a infligé une violente correction à Gora, exigeant qu’il avoue sa culpabilité. Face au silence du jeune garçon, il a décidé de passer à une étape plus dangereuse en brandissant un couteau. Gora, affaibli et incapable de se défendre, est sauvé in extremis par un maçon alerté par ses pleurs.



Le jeune garçon, ensanglanté, est immédiatement transporté par sa famille aux Urgences, où un certificat médical établit une incapacité temporaire de travail (ITT) de 15 jours.



Muni du document, la mère de Gora a déposé une plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Mbour. Convoqué, A. Badara Diop a reconnu les faits, tout en rejetant la faute sur la description donnée par le charlatan. À l’issue de sa garde à vue, il a été présenté au parquet de Mbour, où un mandat de dépôt a été émis contre lui.