Mbour : un budget participatif sensible au handicap mis en place

Pour avoir suffisamment d’autonomie, les personnes handicapées ont réclamé leur part dans les budgets des collectivités territoriales. Ils veulent une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. Afin de matérialiser cette volonté, l’Association nationale des personnes handicapées, en collaboration avec Sightsavers et Enda Ecopop, a tenu une formation de 10 jours pour l’élaboration d’un budget participatif sensible au handicap.



Selon Moussa Thiaré, Secrétaire général de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, « cette formation entre dans le cadre du projet de participation » politique et citoyenne des femmes et hommes handicapés. « Dans le processus, nous avons jugé nécessaire de disposer de ressources qualifiées et compétentes pouvant assurer le suivi du processus à la fin du projet. C’est la raison pour laquelle dans un premier temps, nous avons formé dix personnes handicapées comme étant des facilitateurs ; c’était pour le volet élections. Ce, pour que ces personnes puissent servir de références mais aussi de compétences pour pouvoir adresser les questions électorales », dit-il dans Libération.



Il a ajouté : « Nous avons formé un pool de facilitateurs avec l’appui de Sightsavers et Enda Ecopop, dans le cadre du budget participatif sensible au handicap. C’est important parce que la prise en compte des besoins des personnes handicapées ne peut se faire que si ces dernières ont la possibilité de participer au processus ».



Selon le journal, ce projet intervient dans les zones de Pikine Nord et Est, Louga, Kaffrine et Kaolack. Ila pour objectif de permettre aux élus, aux personnes handicapées, à la Société civile, de pouvoir travailler ensemble pour aller vers un budget participatif sensible au handicap. « Chacun, en ce qui le concerne, a un rôle fondamental à jouer. Mais ce qui est important et qu’il faut souligner, c’est que l’équilibre entre le budget et la participation peut être un acquis de taille. Et c’est la raison pour laquelle nous pensons que pour permettre aux personnes handicapées de participer pleinement, il faut nécessairement qu’il y ait des informations accessibles. Il faudrait également qu’elles soient consultées pour faire partie du processus », a expliqué M. Thiaré.



Présent lors la cérémonie, Cheikh Seck, chargé de programme, manager de Sightsavers, a déclaré que le contenu de cette formation permettra : « la budgétisation sensible au handicap pour permettre, dans toutes les étapes d’élaboration des budgets et des plans d’actions de la commune, d’avoir une représentativité d’abord et une prise en compte des besoins des personnes handicapées. Et c’est pour ça que Sightsavers a vu l’intérêt de mettre à la disposition des communes concernées, des ressources humaines capables de les accompagner dans tout ce processus ». Poursuivant, il a informé que pour une généralisation de cette formation, Sightsavers va travailler avec l’appui du ministère de la Décentralisation.