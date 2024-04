Mbour : un homme vole cinq (5) sacs d'oignons pour fêter la Korité avec sa famille

Daouda Kor Diouf avait espéré passer une joyeuse fête de Korité en compagnie de sa femme et de ses enfants. Malheureusement, son plan a été contrecarré, et il a dû passer cette journée loin de sa famille. Actuellement détenu à la prison de Mbour (sur la petite côte), le sieur Diouf a été arrêté pour avoir volé cinq sacs d'oignons dans l'intention d'assurer à son épouse les moyens de célébrer dignement la fête de la Korité.



Tout a commencé lorsque Daouda Kor Diouf, désespéré par l'incapacité de subvenir aux besoins de sa famille, a élaboré un plan. Sans emploi et confronté à des difficultés financières, il a volé les récoltes d'oignons du célèbre homme d'affaires de Joal, Moussa Keita. Selon L'Observateur, le mardi 9 avril 2024, veille de la fête de Korité, il s'est introduit dans les champs d'oignons de Keita et a rempli cinq sacs qu'il avait dissimulés sous ses vêtements.



Cependant, sa tentative a été interrompue lorsque le vigile, Abdoulaye Diouf, l'a surprise en train de voler. Paniqué, Daouda Kor Diouf a abandonné les sacs et a pris la fuite. Alerté, Moussa Keita et ses enfants ont poursuivi le voleur. Lors de la confrontation, le mis en cause a brandi un couteau pour tenter de fuir, mais il a rapidement été maîtrisé et remis aux autorités.



Lors de son interrogatoire, Daouda Kor Diouf a avoué le vol et a expliqué qu'il avait agi par désespoir pour subvenir aux besoins de sa famille pendant la fête de Korité. Il a été déféré au parquet de Mbour où un mandat de dépôt a été délivré à son rencontre.