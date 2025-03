Mbour : un immeuble de Luc Nicolaï sera mis en vente aux enchères publiques le 17 avril prochain

Un immeuble appartenant à Luc Nicolaï, situé à Saly Portudal (Mbour), sera mis en vente aux enchères publiques le jeudi 17 avril prochain à partir de 08 heures. Cette procédure a été ordonnée par le juge des criées du tribunal de grande instance de Mbour, à la demande de l'hôtelier Bertrand Touly, informe le journal Enquête.



Le bien en question est enregistré sous le titre foncier 3498/MB et sa mise en vente découle d’une décision judiciaire liée à une affaire de trafic de drogue, pour laquelle Luc Nicolaï avait été condamné en 2017.



Rappelant les faits, le Quotidien affirme qu’en 2012, Luc Nicolaï, promoteur de lutte de renom, avait été impliqué dans un scandale judiciaire après avoir été accusé d’avoir introduit de la drogue dans les bureaux de Bertrand Touly, propriétaire du Lamantin Beach Hôtel à Saly.



Après plusieurs années de procédure, la Cour d’appel de Saint-Louis l’a reconnu coupable en 2017 et l’a condamné à 5 ans de prison, dont 1 an avec sursis, assortis d’une amende de 300 millions de FCFA à verser à la partie civile, Bertrand Touly. Ne s’étant pas acquitté de cette somme, son immeuble a été saisi et mis aux enchères pour couvrir les dommages et intérêts.