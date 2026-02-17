Sénégal : Le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade installé Chef d’État-Major Général des Armées

Le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade a été officiellement installé, ce mardi au poste de Chef d’État-Major Général des Armées (Cemga), lors d’une cérémonie solennelle tenue au camp Dial Diop. Elle a été présidée par le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop, selon la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (Dirpa).
L’amiral Wade est le premier officier de Marine à recevoir le fanion de commandement de CEMGA. Dans son discours, il s’est engagé à « poursuivre inlassablement l'édification d'une armée professionnelle ancrée dans son cœur de métier, prête à l'emploi par son organisation, républicaine et soucieuse du développement socio-économique de la nation, tout en contribuant significativement à la sécurité collective sous-régionale »,
La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence de hauts responsables militaires et civils.
L’amiral Wade est le premier officier de Marine à recevoir le fanion de commandement de CEMGA. Dans son discours, il s’est engagé à « poursuivre inlassablement l'édification d'une armée professionnelle ancrée dans son cœur de métier, prête à l'emploi par son organisation, républicaine et soucieuse du développement socio-économique de la nation, tout en contribuant significativement à la sécurité collective sous-régionale »,
La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence de hauts responsables militaires et civils.
Autres articles
-
« Abdoulaye Bâ est bel et bien l'étudiant qui a sauté du 4e étage du pavillon F », affirme le Procureur de la République
-
🔴Direct point de presse du Procureur de la République
-
🚨Direct_ Crise à la RTS : le SYNPAP dénonce la gestion de Pape Alé Niang…
-
Bambey : six personnes dont l’ancien président du comité de gestion du forage placés sous mandat de dépôt
-
Universités du Sénégal : le Forum du Justiciable appelle à «la suspension des grèves et à la reprise des cours»