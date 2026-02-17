Réseau social
Sénégal : Le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade installé Chef d’État-Major Général des Armées
Le Vice-Amiral d’Escadre Oumar Wade a été officiellement installé, ce mardi au poste de Chef d’État-Major Général des Armées (Cemga), lors d’une cérémonie solennelle tenue au camp Dial Diop. Elle a été présidée par le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop, selon la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (Dirpa).
 
L’amiral Wade est le premier officier de Marine à recevoir le fanion de commandement de CEMGA. Dans son discours, il s’est engagé à « poursuivre inlassablement l'édification d'une armée professionnelle ancrée dans son cœur de métier, prête à l'emploi par son organisation, républicaine et soucieuse du développement socio-économique de la nation, tout en contribuant significativement à la sécurité collective sous-régionale »,
 
La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence de hauts responsables militaires et civils.
Moussa Ndongo

Mardi 17 Février 2026 - 17:18


