« Abdoulaye Bâ est bel et bien l'étudiant qui a sauté du 4e étage du pavillon F », affirme le Procureur de la République

Lors d’un point de presse tenu ce mardi 17 février 2026 au Palais de justice de Dakar, le Procureur de la République, Ibrahima Ndoye, est revenu sur les circonstances du décès de l’étudiant Abdoulaye Bâ.



Selon le magistrat, l’étudiant aurait tenté d’échapper à une situation de danger en passant par la fenêtre de sa chambre.



« Derrière un écran de feu et un miroir de fumée ne parvenant pas à sortir de cette menace réelle à laquelle il (Abdoulaye Bâ) était exposé avec ses camarades de chambre n'a du son salut, il a cherché à se sauver en passant par la fenêtre », a-t-il expliqué.



Et d’ajouter : « Abdoulaye Bâ est bel et bien l'étudiant qui a sauté du 4e étage du pavillon F qui malheureusement a atterri sur l’asphalte. Ce qui explique les dommages et autres dégâts constatés par le médecin légiste ».



Ibrahima Ndoye a également affirmé qu’aucun élément du dossier, y compris les expertises médicales, ne permet d’établir que l’étudiant aurait été battu. « Abdoulaye Bâ n’a pas été torturé, il n’a pas battu parce qu’il n’a jamais eu de contact entre lui et les forces de l’ordre. Sa mort résulte d’une chute du 4e étage et il a atterri sur l’asphalte », a précisé le Procureur de la République.