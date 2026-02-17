Bambey : six personnes dont l’ancien président du comité de gestion du forage placés sous mandat de dépôt

Les juges du troisième cabinet du collège des juges d'instruction du parquet financier ont placé sous mandat de dépôt l'ancien président du comité de gestion du forage de Bambey Sérère, ainsi que cinq autres membres du bureau de l'Association des Usagers de Forages (ASIFOR), après l'ouverture d'une information judiciaire.



A l’origine des faits, une plainte a été déposée auprès de l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) en 2023 par un certain Mbaye Tine. Cette plainte a conduit à une enquête à la suite de laquelle l’OFNAC a demandé des poursuites contre les 06 prévenus.



D’après les informations recueillies dans le bulletin de 12 heures de la RFM, les six mis en cause sont inculpés pour «association de malfaiteurs». En plus de ce chef d’accusation, le président, le secrétaire général et le trésorier de l'ex-ASIFOR sont poursuivis pour «détournement de deniers publics portant sur plus de 150 millions de FCFA, de faux et usage de faux, de faux en écriture privée de commerce ou de banque et de blanchiment de capitaux». Le président devra également répondre des faits «d'abus de biens sociaux».



Les trois autres prévenus sont, par ailleurs, inculpés pour «association de malfaiteurs, de faux et usage de faux, de faux en écriture privée de commerce et de banque et de blanchiment de capitaux».