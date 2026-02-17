Universités du Sénégal : le Forum du Justiciable appelle à «la suspension des grèves et à la reprise des cours»

Organisation de la société civile, le Forum du Justiciable appelle, ce mardi 17 février, les étudiants et les élèves du Sénégal à «la suspension des grèves et à la reprise des cours», dans un contexte marqué par des violences dans plusieurs temples du savoir du pays, selon un communiqué.



L’organisation estime que la reprise des cours permettra à tous les acteurs scolaires et universitaires de «renouer le fil du dialogue dans un esprit de responsabilité et de concertation», rappelant que les mouvements de grève «perturbent fortement le rythme académique et la vie scolaire».



Le Forum des Justiciables invite, par ailleurs, les autorités à «créer un climat favorable au dialogue» par «la libération de l’ensemble des étudiants arrêtés» dans le cadre des violences policières qui ont coûté la vie à Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de Médecine à la faculté de Médecine de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.



Pour rappel, les universités sénégalaises sont confrontées à une crise, après que les étudiants ont décidé de manifester pour protester contre le système de réforme de leurs bourses d'étude.



«Nous invitons l’Etat à poser des actes forts et immédiats en procédant sans délai à la régularisation du paiement des bourses (…) avec l’ouverture de discussions franches, inclusives et sincères», plaide le Forum du Justiciable.