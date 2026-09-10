Tribunal de Pikine-Guédiawaye : Ramatoulaye Diaw alias "Ramz Yago" arrêtée par la DSC

L'arrestation de "Ramz Yago" est désormais effective, selon les informations relayées par Libération. Le parquet de Pikine-Guédiawaye (Banlieue de Dakar), qui avait ordonné son interpellation suite à la plainte déposée par Rokhaya Fall alias "Rox" (plainte qui a d'ailleurs valu à cette dernière un nouveau placement en garde à vue) a vu sa réquisition exécutée.



Ramatoulaye Diaw, de son vrai nom, qui avait échappé aux enquêteurs malgré une opposition de sortie émise à son encontre, a été interpellée hier par la Division spéciale de cybercriminalité (DSC). Les policiers lui auraient tendu une souricière aux abords de l'avenue Malick Sy x Corniche.



À l'issue de son audition, celle que l'on surnomme "Ramz Yago" a été placée en garde à vue pour discours contraire aux bonnes mœurs. Tout est parti d'une vidéo dans laquelle elle aurait violemment attaqué la mère décédée de Rokhaya Fall. Cette dernière avait saisi l'occasion de sa propre audition pour porter plainte à son tour.



Dans la foulée, le parquet de Pikine, à l'origine de l'interpellation de "Ramz Yago", a également ordonné une nouvelle extraction de Rokhaya Fall en vue d'une confrontation entre les deux parties, toujours selon le journal. L'enquête suit son cours.



Par ailleurs, Rokhaya Fall et Khadidiatou Kébé, dont le procès avec "Narou" a été renvoyé hier, ont écopé le même jour d'un second mandat de dépôt. Rokhaya Fall est poursuivie pour association de malfaiteurs, collecte illicite, stockage, menace de diffusion et diffusion de données à caractère personnel, tandis que Khadidiatou Kébé est visée pour diffusion de données à caractère personnel.