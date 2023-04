Me Clédor Ly sur l'audition de Babacar Touré : "le journaliste a donné des preuves irréfutables"

Le journaliste et directeur du site Kewolou, Babacar Touré fera face au Procureur ce jeudi, à la suite de son déferrement au parquet. Son avocat, Me Ciré Clédor Ly est revenu sur les détails de l'audition de son client, affirmant qu'il a donné des "preuves irréfutables".



Me Ly a informé que son client a livré les résultats de ses propres investigations et donné des preuves irréfutables dans cette affaire. "Après une audition très éprouvante de près de quatre heures d'horloge durant lesquelles le journaliste a livré sur chaque point les résultats de ses propres investigations et donné des preuves irréfutables parce que de sources policières (étant précisé aussi que la défense a aussi aussi bien le parquet que le greffe pour la délivrance de procès verbaux confortant des preuves juridiquement établies de la véracité des investigations."



Malheureusement, c'est seulement face aux enquêteurs que le journaliste connaîtra les sept chefs d'accusations portés à son encontre par le nommé Frédéric Napal à savoir : "outrage, injures publiques, dénonciation calomnieuse, diffamation, faux, usage de faux, diffusion de fausses nouvelles (qui est une infraction utilisée comme une arme politique en vogue sous la 2ème alternance démocratique)", a regreté Me Clédor Ly.



A la fin de cette audition le parquet à "curieusement instruit ou acquiescé" la mesure de garde à vue, qui selon le conseil du journaliste de Kéwoulo "que rien ne justifie en droit en dehors de l'opportunité que lui confère la fonction."



Me Clédor Ly dénonce alors " l'instrumentalisation et la vassalisation de la justice avec l'utilisation arbitraire d'instruments de répressions est précurseur de la tyrannie."



Pour rappel, le nommé Frédéric Napal avait aussi déposé une plainte contre le leader de l'opposition patriotique Ousmane Sonko, principal adversaire du chef de l'état.