Me Doudou Ndoye sur l’affaire Farba Ngom : « Nous, les avocats, nous ignorons ce qui se passe »

Les avocats de Farba Ngom ont tenu une conférence de presse pour clarifier la situation de leur client, visé par une procédure de levée de l’immunité parlementaire. Bien qu’il ait constitué une équipe de plusieurs avocats, seuls Maîtres Doudou Ndoye et Baboucar Cissé étaient présents lors de la rencontre, les deux autres étant absents. Selon eux, ni Farba Ngom ni ses avocats n’ont reçu de rapport détaillant les accusations formulées contre lui.



« Depuis une dizaine de jours, des milliers de voix au Sénégal s’élèvent contre une seule personne : Farba Ngom. Aujourd’hui, il ne sait toujours pas ce qui lui est reproché. Il n’a reçu aucun document attestant d’une quelconque faute », a affirmé Me Doudou Ndoye.



Il a ajouté : « Nous, ses avocats, n’avons rien vu ni lu. La presse évoque un rapport de la CENTIF (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières), c’est possible, mais ni Farba Ngom ni nous-mêmes n’en avons eu connaissance. Farba n’a jamais été convoqué pour s’expliquer devant la CENTIF ».



Évoquant le rôle du Parquet financier, Me Ndoye a souligné : « La presse parle d’une implication du procureur de la République, mais nous ne pouvons rien confirmer. Nous, les avocats, ne savons rien. Farba Ngom, principal, intéressé, n’a jamais reçu d’informations sur les accusations portées contre lui ».



En conclusion, Me Ndoye a déclaré : « Nous, les avocats, nous ignorons ce qui se passe. Si Farba Ngom est coupable, il sera condamné, s’il a tort, il sera poursuivi. Mais pour l’heure, aucune preuve ou accusation formelle ne nous a été communiquée ».