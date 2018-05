Me Khoureychi Ba provoque le parquet Aly Ciré Ndiaye: ‘’ le procureur était appelé Satan dans…’’

Les plaidoiries des avocats de la défense ont démarré depuis 9 heures 43 minutes au palais de justice de Dakar plus précisément à la salle 4. Aujourd’hui Me Khoureychi Ba avocat de l’accusé Moustapha Diatta a débuté sa plaidoirie en provoquant le maître des poursuites Aly Ciré Ndiaye. Ainsi, la robe noire a fait savoir qu’à l’époque du tribunal romain le procureur était appelé ‘’Satan’’ et ‘’calomniateur’’.



«Devant le tribunal Romain le procureur était appelé Satan et un calomniateur. Je m’attacherais à ce procès. Car ce procès sera inscrit en lettre d’or dans l’histoire de notre jeune juridiction. M. le président, le premier paradoxe de cette procédure c’est que le procureur ne présente pas de preuve de ses allégations. Le champ d’implication », a déclaré Me Khoureïchi Ba.



Pour la robe noire ce procès sera gravé dans la mémoire collective du Sénégal. «Ce procès rentre dans le cadre de la stigmatisation de la religion musulmane. L’Islam ne serait plus une religion terroriste mais une religion. Il n y a que la justice qui peut sortir le pays de cette situation », a dénoncé Me Ba.