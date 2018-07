Me Massokhna Kane sermonne les commerçants sénégalais : "essayez de faire comme Auchan"

Le président de SOS Consommation a récemment déposer une plainte contre la firme française Auchan dans le sillage du mouvement "Auchan Dégage" qui ne veut plus entendre parler cette entreprise au Sénégal. Cependant Me Massokhna Kane pense que pour que le combat des associations consuméristes seraient plus légitimes si les commerçants sénégalais proposaient un système de distribution qui soit à la hauteur de cette multinationale.

"Il faut que les commerçants sénégalais nous proposent un système de distribution qui soit à la hauteur de Auchan pour que nous puissions faire jouer la fibre patriotique. S'ils nous proposent des coûts moindres que Auchan, nous préférerons acheter chez les commerçants sénégalais", a-t-il expliqué à nos confrères de L'Observateur, à Diourbel, en marge du procès de faux médicaments saisi à Touba.



L'avocat invite également les commerçants sénégalais à se formaliser et à veiller à l'hygiène, mais surtout arrêter d'augmenter les prix de certains produits, pendant les moment où les consommateurs sont dans le besoin.