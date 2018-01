Me Moussa Sarr pense que le nombre d'avocats au Sénégal peut parfaitement couvrir le nombre de détenus

L'avocat au barreau Me Moussa Sarr pense que « le nombre d’avocats peut parfaitement couvrir le nombre des détenus. Car, Je n’ai pas encore constaté un déficit d’avocats. Nous sommes d’accords qu’il y a une très grande masse de la population qui a besoin d’avocats, mais qui ne peut pas en avoir. Pas parce qu’il y a un déficit d’avocats, mais parce que une partie de la population n’a pas les moyens d'en prendre un ».



Pour lui, c’est à l’Etat de jouer pleinement son rôle en facilitant l'accès à la justice au justiciable. « Il appartient à l’Etat de créer les conditions, de faciliter l’accès à la justice aux citoyens. Parce que, le gouvernement a mis en place un programme d’assistance judiciaire d’un budget initial de 200 millions (Fcfa). Mais, Aujourd’hui nous sommes à 500 millions (Fcfa)».



Me Sarr d'indiquer que " la somme de 500 millions est insignifiante par rapport aux besoins. Ce qui fait donc, que tous les Sénégalais ne peuvent pas en bénéficier. Donc, avant qu’on ne puisse dire qu’il y a peu d’avocats, il faudrait que l’Etat revoie sensiblement la hausse de ce budget. Et pourquoi pas d’amener ce budget à dix (10) milliards ».