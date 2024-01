Me Ngagne Demba Touré : « 75 % dès le premier tour, c’est l’objectif électoral fixé par Sonko »

Me Ngagne Demba Touré a révélé les attentes de Sonko pour l’élection présidentielle de 2024. D’après lui, « 75 % dès le premier tour : c’est l’objectif électoral fixé par le Président Ousmane SONKO », a fait savoir Me Ngagne Demba Touré, Coordonnateur de la jeunesse patriotique du Sénégal.



Le coordonnateur de la JPS invite ainsi les patriotes à faire le tour du pays afin d’atteindre l’objectif fixé par leur leader. « Pour l’atteindre, nous devons sillonner tous les quartiers et villages du pays. Aucune portion du territoire national et de la diaspora ne devra être épargnée », a-t-il déclaré.



Ajoutant que, « Le moment est HISTORIQUE ! Envoyez vos contributions au numéro sur l’affiche pour la victoire du PROJET dès le premier tour », a écrit Me Ngagne Demba Touré sur son compte Facebook.