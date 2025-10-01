Réseau social
Me Sidiki Kaba rejoint le Conseil consultatif de la Fondation Brazzaville
Une nouvelle page s’ouvre à l’international pour Maître Sidiki Kaba, après une riche carrière ministérielle au Sénégal.
 
Ancien ministre de la Justice, des Affaires étrangères, des Forces armées, de l’Intérieur et brièvement Premier ministre, l’avocat de formation vient d’être coopté au Conseil consultatif de la Fondation Brazzaville.
 
La Fondation pourra ainsi s’appuyer sur l’expertise de ce juriste originaire de Tambacounda, qui a longtemps œuvré dans les instances dédiées aux droits de l’Homme.


Moussa Ndongo

Mercredi 1 Octobre 2025 - 21:07


