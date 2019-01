Me Wade réclame l'exclusion de Madické Niang du C25

Me Wade qui n’a apparemment pas encore digéré la candidature de Madické Niang à la prochaine présidentielle, soutient que le Pds va s'opposer à son adhésion au C25. "Cette adhésion n'aurait d'autre effet que de semer la confusion, rôle qu'il s'est assigné délibérément, pour affaiblir notre parti. Ce qui le place de fait entre le marteau et l'enclume. Il sait parfaitement que l'adhésion de fait ou de droit à une autre formation équivaut à une démission au Pds. Pour lui laisser les chances de s'amender, nous n'avions pas voulu le faire remplacer à son siège de député, bien que la jurisprudence nous l'eût permis", a t-il déclaré dans un entretien accordée au quotidien Dakar Times.



Mieux , il lui réclame également son siège de député. "Dès lors, je voudrais lui suggérer de nous rendre, sans bruit, notre siège de député. J'ose espérer qu'il ne choisira pas l'affrontement, alors qu'il sait que la loi constitutive du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la jurisprudence à laquelle il a contribué sont avec nous", déclare Wade. Qui poursuit : "Même s'il compte sur Macky Sall et son ministre de l'Intérieur… Pour finir, il devrait arrêter de nous provoquer en continuant d'utiliser nos couleurs, en dépit d'une promesse faite à un intermédiaire de bonne volonté".