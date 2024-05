Média: le ministre de la Communication s'engage à finaliser les projets de la RTS

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall a effectué hier-jeudi, une visite de courtoisie à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). Une rencontre qui a permis au ministre de prendre la mesure des besoins de la RTS et de réaffirmer son engagement à soutenir la chaîne publique dans la finalisation de ses projets.



Durant sa visite, Alioune Sall a exprimé sa surprise face à l’état des infrastructures, notant que malgré l’inauguration récente de nouveaux locaux, des travaux restent à finaliser.



« Aujourd’hui, des locaux ne sont pas encore opérationnels. On espère que dans les jours et semaines à venir, nous allons nous asseoir autour d’une table avec toutes les parties prenantes pour voir comment achever ce qui reste à faire dans les meilleurs délais, » a-t-il déclaré. Cette évaluation critique mais constructive vise à accélérer la mise en fonction complète des installations de la RTS.



Alioune Sall a aussi souligné l’importance de la RTS dans le paysage médiatique sénégalais, insistant sur son rôle crucial dans la promotion de l’information, la diversité culturelle, et le débat démocratique. « La RTS doit jouer un rôle crucial dans la promotion de l’information et la diversité culturelle, mais également dans tout ce qui est débat démocratique, » a-t-il affirmé, rappelant l’attachement du président de la République à ce secteur vital.



Cette visite a été particulièrement bien accueillie par le nouveau directeur général de la RTS, Pape Alé Niang. Il a exprimé sa gratitude envers le ministre et a réaffirmé la volonté de la nouvelle direction de réconcilier la RTS avec le peuple sénégalais. « Nous avons reçu des directives que j’ai résumées en deux termes : liberté et responsabilité, » a-t-il précisé, soulignant l’engagement de la RTS à servir les intérêts des populations.