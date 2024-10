Média : les travailleurs du groupe EMEDIA en grève pour une semaine

C’est la grogne syndicale du côté du des travailleurs de EMEDIA. Selon un communiqué de la section Sypincs parvenu à Pressafrik, les agents de cette entreprise de presse journalistes comme techniciens et autres ont décidé de suspendre toute activité pour une semaine. Et cette décision prend effet « à partir de ce lundi 21 octobre 2024 conformément au droit du travail qui, en son article L115, dit que les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit (8) jours après la fin du mois de travail qui donne droit à un salaire ». « Au-delà du délai », poursuit le communiqué, « le travailleur, par faute de moyen, peut bien rester chez lui. C'est une mesure radicale, Oui, mais elle reste le seul moyen pour pousser la direction à se rendre compte de la gravité de la situation ».

C’est fort de ce constat que le syndicat a invité « tous les agents de la boite (journalistes, cadreurs, monteurs, animateurs, photographes, chauffeurs, techniciens, techniciens de surface...) à suivre le mot d'ordre pour le combat de notre DIGNITÉ ». « C'est le moment ou jamais ! Cette violation de nos droits les plus élémentaires doit arrêter. Nous et nous seuls pouvons combattre cette injustice », ont-ils ajouté.

En définitive, les travailleurs du groupe de presse ont fustigé l’attitude de la direction générale. Qui, soutiennent-ils, a montré un manque de respect et de considération à leur égard.