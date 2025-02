Médias : Seneweb victime d'une cyberattaque sans précédent

Dans un communiqué daté du 28 février, le média a dévoilé les détails de cette offensive numérique. Selon Seneweb, l'attaque a généré plus de 1,7 milliard de requêtes malveillantes, soit environ 170 millions de connexions par jour. Ce chiffre impressionnant dépasse de loin les ressources techniques qu'un site d'information comme Seneweb peut normalement mobiliser, même en tant qu'"acteur majeur du paysage médiatique sénégalais et africain".



L'ampleur de l'attaque est d'autant plus frappante qu'elle est comparée à celle des plus grandes plateformes mondiales d'information. Qui font face à un volume similaire de requêtes lors d'événements d'actualité d'envergure mondiale. En effet, le nombre de connexions générées par cette cyberattaque dépasse largement la population d'internautes d'Afrique de l'Ouest. Ce qui met ainsi en évidence la sophistication de l'attaque. Seneweb a souligné que malgré ces défis, ses équipes techniques ont travaillé sans relâche pour assurer la disponibilité du site et protéger les données de leurs utilisateurs.



Comme l'a souligné la direction de Seneweb, ce type d'attaque révèle non seulement les vulnérabilités des infrastructures numériques locales, mais aussi l'intensification des risques pesant sur les acteurs de l'information sur le continent.



En dépit des difficultés rencontrées, Seneweb a assuré qu'aucune donnée sensible des utilisateurs n'avait été compromise. Les équipes techniques ont mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger les informations des internautes et limiter les impacts de cette cyberattaque sur les opérations du site.