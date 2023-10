Médina Gounass-Guédiawaye: le fils de l’imam accusé de viol par une mineure de 13 ans

Une affaire de viol présumé secoue le quartier Parc de la commune de Médina Gounass, à Guédiawaye. Un maître coranique de 20 ans, P.M. Diop, fils de l'Imam du quartier, est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une adolescente de 13 ans, Ad.A.D.



D’après L’Observateur, le mis en cause qui remplace fréquemment son père à l'école coranique située à la mosquée locale, aurait entretenu une relation secrète avec Ad.A.D, élève en classe de 4e, et aurait abusé d'elle à plusieurs reprises.



Les parents d'Ad.A.D ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que la sœur de cette dernière surprenne P.M. Diop quittant la chambre de l'adolescente en toute hâte. Lorsqu'elle a découvert sa nièce presque nue et mouillée, la tante a immédiatement interpellé Ad.A.D, qui a fini par révéler que P.M. Diop l'avait abusée sexuellement.



Selon les informations recueillies, le maître coranique aurait utilisé des menaces pour contraindre la jeune fille à obéir à ses avances. Il aurait même proféré des menaces de prières mystiques pour la contraindre. Ad.A.D a déclaré avoir été victime de viols à cinq reprises de la part de P.M. Diop.



La mère de la jeune fille a immédiatement porté plainte auprès du commissariat de police de Guédiawaye. Une réquisition a été effectuée pour un examen médical à l'hôpital Roi Beaudouin de la banlieue, confirmant les abus subis par la jeune fille.



Par la suite, P.M. Diop a été appréhendé au terrain de football du Lycée Limamoulaye de Guédiawaye lors d'une séance d'entraînement avec les élèves de l'école coranique. Face au enquêteurs il a nié les accusations de viols qui pèsent contre lui.



Finalement il a été déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye pour « viols sur une mineure de 13 ans » après la fin de sa garde à vue légale.