Médina Gounass : la prochaine édition du Daakaa aura lieu le 10 avril 2027

Le Khalife général de Médina Gounass, Amadou Tidiane Bâ, a annoncé, ce 27 avril 2026, que la prochaine édition du Daakaa de Médina Gounass se tiendra le 10 avril 2027.



Le Khalife s’exprimait lors de la clôture de l’édition 2026 ouverte depuis le 18 avril dernier. Il a également appelé à la prudence sur les routes et prié pour la paix au Sénégal et dans le monde. Par ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye a promis le soutien de l’État pour la construction d’une résidence destinée au Khalife sur le site du Daakaa.



D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, Thierno Mouhamadou Saïdou Ba (1900-1980), initiateur du Daakaa, avait un projet de construction d’un lieu de repos dénommé « Darou tafassihi ». La Fondation « Dental Daakaa », pivot de l’organisation de cet événement religieux, a entrepris la construction d’un mur de clôture dans le cadre de ce projet sur le site du Daakaa.



‎Le Daakaa se tient chaque année à 10 km de Madina Gounass, une commune du département de Vélingara, dans la région de Kolda (sud).



Des moments intenses de dévotion consacrés à la prière et au récital du saint Coran marquent cette retraite spirituelle de milliers de fidèles venus du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora.