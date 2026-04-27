Révision constitutionnelle au Sénégal : le Président interdit de diriger un parti ou une coalition politique

Au Sénégal, c’est une promesse de campagne qui est sur le point de se réaliser. Dans l’avant-projet de lois relatif à la révision constitutionnelle rendu public ce 27 avril, «la fonction de Président de la République est incompatible» avec l'appartenance à toute assemblée élective nationale ou locale ainsi qu’avec l'exercice de toute autre fonction, publique ou privée.
Même s’il est membre d’un parti ou une formation politique, selon l’article 38 de ladite lui, le Président «ne peut y occuper qu’une fonction honorifique». Sauf s’il est candidat à sa réélection, «il ne peut participer (aussi) à une campagne électorale».
Pour rappel, lorsqu’il était dans l’opposition, Diomaye Faye trouvait «anormal» le fait pour un président d’occuper les hautes instances d’un appareil politique. Face à cette réalité, une fois au pouvoir, il avait démissionné de sa fonction de Secrétaire général de Pastef (pouvoir) afin de «mieux (se) consacrer» à sa fonction présidentielle.
Même s’il est membre d’un parti ou une formation politique, selon l’article 38 de ladite lui, le Président «ne peut y occuper qu’une fonction honorifique». Sauf s’il est candidat à sa réélection, «il ne peut participer (aussi) à une campagne électorale».
Pour rappel, lorsqu’il était dans l’opposition, Diomaye Faye trouvait «anormal» le fait pour un président d’occuper les hautes instances d’un appareil politique. Face à cette réalité, une fois au pouvoir, il avait démissionné de sa fonction de Secrétaire général de Pastef (pouvoir) afin de «mieux (se) consacrer» à sa fonction présidentielle.
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