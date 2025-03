Médina Yoro Foula : la malnutrition sévit avec près de 450 cas dénombrés en 2024 chez les enfants de moins de 5 ans

Le département de Médina Yoro Foula est en proie à un problème nutritionnel. En 2024, près de 450 cas de malnutrition ont été enregistrés, selon le Dr Sérigne Modou Faye, Médecin Chef de District. La commune de Médina Yoro Foula a recensé 23 cas de malnutrition aiguë sévère avec complications et 104 cas de malnutrition aiguë modérée.



De manière plus globale, le département a enregistré 127 cas de malnutrition aiguë sévère et 320 cas de malnutrition aiguë modérée chez les enfants de moins de cinq ans. Une situation préoccupante qui touche également les femmes enceintes, avec 73 cas de malnutrition sévère, 243 cas de malnutrition aiguë modérée et 357 cas d’anémie recensés.



Selon le Dr Faye, ce phénomène s'explique en grande partie par une « mauvaise utilisation des aliments » et le « non-respect de l’allaitement exclusif au sein pendant les six premiers mois de l’enfant ». Il souligne l'urgence d'adopter des pratiques alimentaires plus saines et mieux adaptées aux besoins des nourrissons et des femmes enceintes.



Face à cette situation critique, un nouveau projet a été lancé dans le département afin de lutter contre la malnutrition. Son objectif principal est de promouvoir la consommation de produits locaux de qualité afin d'améliorer la sécurité alimentaire. Cette initiative vise à sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques nutritionnelles et à encourager une alimentation plus équilibrée.



Avec une mobilisation accrue des autorités sanitaires et des partenaires au développement, l’espoir est de voir une amélioration significative des indicateurs nutritionnels dans les années à venir.