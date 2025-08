Médina Yoro Foula : plus de 11 000 prestations médicales gratuites offertes en un mois par l’hôpital militaire de campagne

Après un mois d'activités intenses, l’hôpital militaire de campagne déployé à Médina Yoro Foula dans la région de Kolda (sud), a officiellement clôturé sa mission ce samedi. Le bilan fait état de plus de 11000 prestations médicales gratuites fournies aux populations locales et frontalières, selon le médecin-colonel Cheikh Amadou Lam, directeur de cet établissement mobile.



Parmi ces prestations, l’on dénombre 7800 consultations médicales, 161 interventions chirurgicales, 41 accouchements, dont la toute première césarienne réalisée dans l’histoire du département de Médina Yoro Foula, un événement qualifié d’historique par les autorités sanitaires locales.



« Ce projet a permis d’apporter une réponse concrète aux besoins sanitaires des populations souvent enclavées et éloignées des structures de santé. Des patients non sénégalais en provenance des pays voisins ont également été pris en charge, preuve de l’impact régional de cette initiative », a souligné le colonel Lam.



Doté d’un effectif de 125 agents, dont 15 médecins spécialisés dans une dizaine de disciplines médicales, l’hôpital militaire mobile a été mis en place grâce à une collaboration entre le Ministère de la Santé et de l'Action sociale et celui des Forces armées. Ce partenariat stratégique vise à rapprocher les services de santé des zones les plus reculées du pays.



La cérémonie de clôture a été l’occasion pour les autorités administratives, sanitaires et militaires de saluer la réussite de cette opération humanitaire et médicale. Les populations, quant à elles, n’ont pas manqué d’exprimer leur gratitude, plaidant pour la pérennisation de ce type d’initiatives dans les zones rurales.