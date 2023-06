Médina : une dispute entre deux amis vire au drame

Une banale histoire de cigarette vire au drame à la Médina, un quartier de Dakar. Serigne O. Ndour a tué son ami enfance, Souleymane Dial. Ce dernier a reçu deux coups de couteaux mortels au cours de leur discussion.



Les faits ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Les deux amis se retrouvent dans une pièce, à la rue 17X22, pour boire de l'alcool, rapporte L'Observateur. Loin des regards indiscrets, les deux amis choisissent de passer un bon moment à siroter quelques verres.



Vers 03 heures du matin, Souleymane Dial qui avait une envie pressante de griller quelques mégots de cigarette, réalise qu'il n'en avait plus. Il décide de se rendre à la boutique pour acheter des cigarettes. Son ami, ivre, s'y oppose. Serigne O. Ndour l'aurait sommé de rester assis et d'attendre qu'ils finissent la bouteille avant de se rendre à la boutique.



Il s'en suivra un dialogue de sourds. Les deux amis en viennent aux mains. Serigne O. Ndour s'arme d'un couteau de cuisine et plante deux coups de couteau à Souleymane Dial, qui s'affale, baignant dans son sang.



Alertés par le voisinage, les éléments du commissariat de police du 4e arrondissement de la Médina ont effectué le déplacement sur les lieux. Serigne O. Ndour sera arrêté par la suite puis placé en garde à vue pour coups et blessures volontaires (Cbv). Seulement, les choses se corsent pour lui suite à l'annonce du décès de son ami après son évacuation par les sapeurs-pompiers. Les faits de Cbv sont requalifiés en homicide.