“Melania décompte les minutes avant de demander le divorce”, affirme une ancienne assistante de Trump

Selon une ancienne employée du président américain Donald Trump, la première dame Melania avait hâte de quitter la Maison Blanche pour une bonne raison. “Elle décompte chaque minute avant que son mari ne soit plus président afin de pouvoir demander le divorce”, a déclaré Omarosa Manigault Newman dans le Daily Mail.



Entre janvier 2017 et janvier 2018, Omarosa Manigault Newman était l’assistante de Donald Trump et la directrice de la communication du Bureau des relations publiques. En août 2018, elle a publié un livre controversé sur son séjour à la Maison Blanche - Unhinged - que l’administration Trump a qualifié de “mensonger”. Juste avant la publication, elle a également révélé qu’elle avait secrètement enregistré des conversations confidentielles entre le président et son chef de cabinet.



Si elle ne peut pas affirmer qu’elle sait exactement ce que Melania ressent en ce moment, Omarosa Manigault Newman a tout de même donné son avis dans le Daily Mail. Selon elle, Melania voudra divorcer dès que son mari ne sera plus président et le plus tôt sera le mieux. “Si elle l’humiliait et le quittait alors qu’il est encore président, il trouverait certainement un moyen de se venger”, raconte-t-elle.