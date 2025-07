La «flotte fantôme» sur les mers du monde estimée à 900 navires, selon un amiral français

La «flotte fantôme» utilisée par la Russie, mais aussi par l'Iran et la Corée du Nord, pour transporter du pétrole en contournant les sanctions pourrait compter «environ 900 navires», a affirmé, mercredi 2 juillet, un amiral français devant les députés, raconte l'AFP.



«L'action de l'État est d'abord une surveillance particulièrement attentive de cette flotte dont on estime qu'elle pourrait se composer d'environ 900 navires, parmi lesquels une dizaine est suivie quotidiennement en Manche», a indiqué l'amiral Benoît de Guibert, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. Cette flotte clandestine ne concerne «pas que les intérêts russes, mais également ceux d'autres pays comme l'Iran ou la Corée du Nord», a-t-il noté.