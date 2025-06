Corruption en Espagne: l'ex-numéro 3 du Parti socialiste, proche du Premier ministre, en détention provisoire

L'ex-numéro 3 du Parti socialiste espagnol (PSOE) et proche du Premier ministre Pedro Sánchez a été placé ce lundi 30 juin en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour corruption impliquant également un ancien bras droit du chef du gouvernement.



«Le juge de la Cour suprême a placé en détention provisoire et sans caution l'ex-secrétaire général de l'organisation du PSOE Santos Cerdán» pour «association de malfaiteurs, corruption et blanchiment d'argent», ont indiqué à l'AFP des sources judiciaires, précisant qu'il existait selon le magistrat «un risque de fuite et de destruction de preuves».