Menacé de disparition, Sud Quotidien suscite une large mobilisation citoyenne pour sa survie

Face à une menace imminente de disparition, Sud Quotidien fait l’objet d’un élan de solidarité citoyenne. Dans un texte collectif signé par une trentaine de personnalités du monde intellectuel, académique et militant, un appel solennel est lancé pour une levée de fonds destinée à sauver ce journal emblématique, pilier de la presse indépendante sénégalaise depuis plus de trois décennies.



« Il est des voix qu’on ne saurait laisser s’éteindre. Sud Quotidien est de celles-là », peut-on lire dans l’appel. Créé dans un contexte politique verrouillé, Sud a su se forger une identité forte, défendant les combats pour la démocratie, les droits humains et l’État de droit, sans jamais céder à la complaisance. Ses fondateurs et collaborateurs en ont fait une école de journalisme, un lieu d’expression libre, et un espace d’analyse pluraliste, salué pour sa rigueur et sa déontologie.



Aujourd’hui, Sud Quotidien traverse une crise économique aiguë, menaçant jusqu’à sa parution. « Ce serait un recul majeur pour notre démocratie, notre mémoire, notre liberté d’expression. Et pour l’État de droit », alertent les signataires. Le journal, considéré comme un bien public, risque de disparaître si aucune action n’est entreprise.



Pour enrayer cette perspective, les initiateurs de cet appel ont lancé une levée de fonds visant à répondre aux urgences financières, sauvegarder les emplois, relancer l’activité et envisager une modernisation structurelle du titre. « Chaque contribution est un geste de résistance. Un acte de foi envers une presse libre, professionnelle, démocratique et laïque », insistent-ils.



Les contributions peuvent être envoyées via le compte bancaire ouvert à Ecobank au nom de "Les Amis de Sud Quotidien" ou par transfert via Wave, Western Union, Money Gram ou RIA.